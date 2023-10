Mara Venier "urla" il nome di Simona Ventura a Domenica in: cosa è successo in diretta

Lunedì 16 Ottobre 2023, 10:07

La puntata di Domenica In andata in ordine lo scorso 15 ottobre ha regalato ai telespettatori diversi momenti memorabili, tra i quali uno che non è certo passato inosservato. Questa particolarità è dovuto essenzialmente a un nome (inaspettato ma non tanto) che Mara Venier ha urlato in diretta. Il nome in questione è quello di Simona Ventura, alla quale è stato dedicato un servizio. Il motivo è presto detto: la co-conduttrice di Citofonare Rai 2 (insieme e contro la collega Paola Perego), sarà una delle nuove danzatrici che si metteranno in gioco nella prossima edizione di Ballando con le stelle. E, in quanto tale, il salotto domenicale di Rai Uno ha dedicato un breve servizio a lei, come a tutti i nuovi concorrenti.

Quello che in molti hanno notato è che, nel lanciare il servizio su Simona Ventura, la zia Mara si è forse lasciata andare a un po’ di entusiasmo di troppo, dovuto forse ai rapporti non idilliaci con lei. Simona è stata infatti per anni legata sentimentalmente a Gerò, figlio di Nicola Carraro, a sua volta marito di Mara Venier. Da qui sarebbero nati diversi contrasti tra le due concorrenti, che in passato hanno visto uno scambio di frecciatine da entrambe le parti. Per questo l’entusiasmo della Venier sta facendo tanto rumore. Che ne abbia mostrato troppo o troppo poco, una cosa è certa: il momento andato in onda in diretta su Rai Uno non ha lasciato indifferente il popolo del web, tanto che sui social si è subito scatenata una marea di commenti. Ma cosa avrà mai fatto Mara Venier nel presentare il nome di Simona Ventura? E perché mai il pubblico del programma si è divertito così tanto di fronte a questa situazione? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



