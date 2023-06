Serena Rossi, matrimonio in gran segreto con l'attore Davide Devenuto: la foto e l'abito delle nozze

Un matrimonio in gran segreto, dove solo i paparazzi di Diva e Donna sono arrivati. Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati davanti ai familiari più stretti e con Diego, il figlio nato del 2016. Dalla foto si vede l'attrice amatissima dal pubblico vestita con un abito bianco molto semplice ed elegante con un bouquet di fiori tra le mani. Accanto a lei il marito Davide Devenuto che invece indossa un completo blu e una maglia bianca (e lui stesso in passato ha sempre ammesso che non si vedeva facilmente con un abito da matrimonio).

Serena Rossi e Davide Devenuto, il matrimonio

A differenza di tanti colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo, i due hanno scelto una cerimonia dove all'insegna della privacy.

Solo i fotografi sono riusciti a scattare poche foto e da lontano. Serena e Davide hanno voluto accanto a loro solamente le persone più vicine alla loro vita e che con loro hanno un legame particolare. I due si sono conosciuti 15 anni fa, sul set di "Un posto al sole". Da quel momento non si sono mai lasciati, diventando genitori nel 2016 e condividendo i loro successi professionali.

Le nozze rimandate

Nel 2019 Davide Devenuto aveva chiesto a Serena Rossi di sposarsi, poi però il matrimonio è stato rinviato per scelta di entrambi. «Io e Davide stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso», ha più volte detto lei ammettendo anche di avere difficoltà a organizzare le nozze. Forse anche per questo motivo il matrimonio è stato low profile e soltanto con i familiari e gli amici di una vita. Una cerimonia sobria ma che riflette la scelta dei due di vivere la loro relazione lontani dai riflettori che invece fanno parte inevitabilmente della loro carriera professionale.