Davide Devenuto nominato Cavaliere della Repubblica: le foto con Serena Rossi

L'attore Davide Devenuto è stato nominato ieri, 31 marzo, Cavaliere della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha voluto conferirgli questo riconoscimento per l'attività di beneficenza che porta avanti da tre anni con il "Comitato Lab00 onlus" e con cui realizza il progetto "SpesaSospesa" a Milano. Ad accompagnare Davide Devenuto al Colle c'era la compagna Serena Rossi, che su Instagram non ha nascosto la propria gioia: «Metti una mattinata in Quirinale - ha scritto, postando una foto di coppia - Il mio Cavaliere. Bravo amore mio, che orgoglio».