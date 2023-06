Serena Rossi, chi è, età, fidanzato, separazione del figlio: l'attrice al concerto di Gigi D'Alessio per i 30 anni di carriera

Cantante di buon successo, ma anche attrice , cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice. Serena Rossi sarà ospite al concerto di Gigi D'Alessio per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera. Lo show “Gigi – Uno come te - Ancora insieme” in diretta da Piazza del Plebiscito va in onda il 1° giugno in prima serata su Rai 1, Rai Italia e Rai Radio 2.

Tantissimi gli ospiti attesi tra big della musica, della tv e della comicità, tra cui Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolie, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla. Ma chi è dunque Serena Rossi?