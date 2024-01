Renzo Bossi sposa Izabela Corina, il matrimonio blindato a Gemonio. Chi è la neo moglie, imprenditrice romena dei profumi

Renzo Bossi ha sposato oggi la fidanzata Izabela Corina. Il secondogenito di Umberto, fondatore della Lega, 35 anni, ha detto "sì" durante la cerimonia civile officiata nel museo civico Bodini da Samuel Lucchini, sindaco di Gemonio (Varese), piccolo comune del Varesotto dove la famiglia del senatur - che definì il figlio 'Il trotà - vive da tempo.

Renzo Bossi, il matrimonio civile

Una cerimonia privata, intima e blindata alla quale hanno partecipato solo i più stretti familiari degli sposi, a cominciare, ovviamente da Umberto, arrivato in carrozzina, insieme alla moglie Manuela Marrone.

Chi è la moglie Izabela Corina

Izabela Corina Juncu è un'imprenditrice nell'ambito dei profumi. Ha fondato Notorious Stories, azienda che organizza eventi speciali per gli amanti dei profumi. Ma è anche una brand ambassador per marchi di fragranze di nicchia e su Instagram il suo profilo (dove il neomarito però non compare), conta oltre 61mila follower. A Vogue Romania si è definita «una donna come tante altre, con sentimenti e passioni normali, con una routine rigorosa di attività apparentemente banali». Nel tempo libero a Izabela piace rilassarsi in Spa o trascorrere i fine settimana nella natura.