Il principe George e la nuova scuola di lusso: campi da golf, lezioni di sub e apicoltura. Ecco cosa si studia e quanto costa

Settembre e il suono della prima campanella si avvicinano. Anche per i tre figli dei reali inglesi William e Kate che quest'anno dovranno cambiare istituto dopo il trasferimento della famiglia nella tenuta di Windsor (Gran Bretagana) scelto dai reali per essere più vicini alla regina Elisabetta.

Secondo le indiscrezioni arrivate alla stampa inglese, la scelta della nuova scuola potrebbe ricadere sulla prestigiosa Lambrook School nel Berkshire. Una scuola da re con un costo da capogiro: ben 17.556 sterline l'anno per ogni alunno.

La scuola privata con lezioni di sub e campo da golf

George, 9 anni, Charlotte, 7 anni in precedenza avevano frequentato la Thomas's School di Battersea a Londra mentre Louis, 4 anni, era iscritto alla Willcocks Nursery School di Londra. Nella nuova scuola i piccoli riceveranno un'istruzione di alta qualità, completa di lezioni obbligatorie del sabato e avranno anche un'ampia scelta di attività extracurricolari da svolgere per stimolare la curiosità e a far vivere tante esperienze ai piccoli, con lezioni di sub, cucina, polo. Gli studenti hanno a loro disposizione anche un ampio terreno di 52 acri con un campo da golf a nove buche e una "fattoria delle api" dove gli alunni potranno svolgere attività di apicoltura.

Nel programma curricolare anche alcune attività di arricchimento da scegliere a metà semestre: agricoltura, scacchi, mountain bike, judo, parlare in pubblico, dibattiti. E per stimolare la vena artistica e creativa ci sono lezioni di arte, teatro, musica, Film Making, Songwriting, Jazz e Podcast Making.

Il principe William ha visitato la scuola insieme alla moglie Kate e pare abbia chiesto informazioni sulle lezioni di latino che la scuola offre.