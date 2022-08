Principe George, bambina lo invita alla sua festa: Kate e William a sorpresa le rispondono così

Una sorpresa Reale per una bimba inglese. Kate Middleton, 40 anni, duchessa di Cambridge, moglie del principe William, trova il tempo, e il garbo, per rispondere con una lettera alla bambina di sei anni che aveva scritto a suo figlio, il Principe George, per invitarlo alla sua festa di compleanno: “Le loro Altezze Reali sono estremamente grate per il vostro gentile invito”. Il piccolo George, 9 anni, non ha onorato con la sua presenza il party dell’intraprendente fanciulla, ma la Famiglia Reale le ha comunque fatto una sorpresa, inoltrando scuse e sentiti auguri: «Dopo aver considerato attentamente le possibilità, tuttavia, mi dispiace molto che le Loro Altezze Reali ritengano di dover rifiutare a malincuore». La mamma della festeggiata ha pubblicato su Twitter una foto della corrispondenza con il Palazzo, accompagnata dalla didascalia: «È qualcosa di incredibile da conservare». E il prezioso epistolario è diventato virale.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge

Tutto è iniziato quando la piccola (l’identità non è stata svelata dai giornali inglesi) ha deciso di invitare il principe George alla festa del suo sesto compleanno. Un invito che il futuro re d’Inghilterra non avrebbe mai potuto accettare, ma il Duca e la Duchessa di Cambridge, nonostante l’enorme quantità di lettere dei fan che la famiglia reale riceve, hanno stupito tutti inviando una lettera alla mamma della festeggiata che certamente non si aspettava il gesto. «Il Duca e la Duchessa di Cambridge mi hanno chiesto di ringraziarla», scrive un membro dello staff del Palazzo, «per la sua lettera in cui invita il Principe George alla sua festa di 6° compleanno. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati immensamente toccati dal fatto che lei si sia presa la briga di scrivere al loro figlio, il Principe George. È stato davvero molto premuroso da parte sua e le Loro Altezze Reali mi hanno chiesto di inviarle i loro più sentiti ringraziamenti e auguri. Spero comunque che si goda il suo compleanno».

Il biglietto reale

Una sorpresa anche per la madre della bambina che avrebbe conservato la lettera, ricevuta diversi mesi dopo l’invio dell’invito, descrivendo il biglietto reale come «qualcosa di straordinario, da conservare». Nel frattempo, il Principe George ha festeggiato il suo di compleanno: 9 anni, il 21 luglio. E come da tradizione, la famiglia ha rilasciato una sua nuova foto in onore dell’occasione. L’anniversario è stato celebrato con un ritratto ufficiale del futuro re, scattato dalla madre Kate Middleton, in cui assomiglia molto al padre, il principe William, primo figlio di Carlo, principe del Galles e della defunta Diana Spencer. La foto è stata presa durante una gita di famiglia in una spiaggia del Regno Unito il mese scorso, dopo che George e i suoi fratelli, la principessa Charlotte, di sette anni, e il principe Louis, di quattro, avevano lasciato la scuola.

La polo di George

Nello scatto, George indossa una polo celeste che è immediatamente passata sotto la lente d'ingrandimento da fan e “studiosi” degli affari Reali. La magliettina sarebbe di J.Crew e il suo valore non supererebbe le 39,99 sterline. Chi si occupa di Altezze Reali assicura che il primogenito dei Cambridge stia crescendo come un ragazzo felice, educato e contento, “ossessionato” dal calcio e amante della vita all’aria aperta. Negli ultimi tempi il bambino, erede al trono, ha preso parte a diversi impegni pubblici: una visita a Wimbledon, per assistere alla finale maschile con i suoi genitori con tanto di incontro con il vincitore Novak Djokovic, ma anche tanti altri appuntamenti durante il fine settimana del Giubileo di Platino della Regina. Passo dopo passo, con gradualità, comincia il suo avvicinamento alla vita pubblica e ai riflettori.