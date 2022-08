Martedì 16 Agosto 2022, 15:24

Harry e Meghan torneranno nel Regno Unito nella prima settimana di settembre, per poi visitare la Germania. Queste le ultime notizie ufficiali che riguardano i duchi di Sussex che dovrebbero partecipare al “One Young World 2022 Manchester Summit” il 5 settembre e agli “Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go” in Germania il 6 settembre prima di tornare nel Regno Unito per i “WellChild Awards 2022” l’8 settembre.

Harry e Megan erano tornati in patria l’ultima volta a giugno per il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II, dopo il trasferimento negli Usa nel 2020.

Appena si è diffusa la notizia del ritorno in patria a settembre, i tabloid britannici si sono scatenati con la più inevitabile delle domande: Harry e Meghan faranno visita alla regina? Per ora non esiste alcuna indiscrezione al riguardo. Sua Maestà per settembre sarà sicuramente rientrata a Windsor dalle vacanze, complici impegni importanti. Il successore del dimissionario Boris Johnson sarà annunciato entro il 5 settembre e la presenza della regina è indispensabile perché prassi vuole sia lei a nominare il Primo Ministro che, a sua volta, accetta l’incarico. A questo punto - vista l’agenda fitta d’impegni - forse sarà la Regina a non trovare il tempo per incontrare i Duchi di Sussex.

L'ULTIMO INCONTRO

L’ultima volta, i due fratelli, il principe William e il principe Harry, non si erano parlati faccia a faccia e ora il Duca di Cambridge e la sua famiglia si trasferiranno da Kensington Palace ad Adelaide Cottage, a soli dieci minuti a piedi dal Castello di Windsor. Se i Sussex rimarranno a casa loro, Frogmore Cottage, saranno a soli cinque minuti a piedi da Cambridge e a soli 800 metri di distanza dal luogo in cui soggiorneranno Harry e Meghan. Una fonte ha affermato che la visita dei Sussex si concentrerà sul «sostegno di diversi enti di beneficenza che stanno loro a cuore». La direttrice di Majesty Magazine, Ingrid Seward, ha dichiarato al Sun: «Non credo che le coppie si sarebbero incontrate a meno che il tutto non fosse stato organizzato in anticipo». E si ritiene improbabile che la coppia porterà con loro i figli Archie, tre anni, e Lilibet, 14 mesi. Harry infatti aveva avviato un’azione legale contro il governo quando gli era stato detto che non avrebbe più ricevuto lo “stesso grado” di protezione qui dopo essersi ritirato dalla vita reale nel 2020.

Buckingham Palace ha rifiutato di commentare la notizia dell’arrivo della coppia, ma una fonte ha detto al Daily Telegraph che la visita sarebbe avvenuta durante una settimana intensa di incontri da parte della regina. Il portavoce della coppia ha dichiarato: «Il principe Harry e Meghan sono lieti di visitare diversi enti di beneficenza che stanno loro a cuore all’inizio di settembre».

La visita nel Regno Unito arriva inoltre poche settimane prima del previsto lancio del libro del principe Harry in ottobre, scritto dal ghostwriter vincitore del premio Pulitzer, JR Moehringer, che promette «di rivelare un resoconto della sua vita, accurato e del tutto veritiero».

C’è anche chi sostiene che all’inizio di agosto la regina aveva invitato Harry e Meghan a unirsi a lei nel suo ritiro nelle Highland ma l’esperto reale Richard Fitzwilliams ha suggerito che un incontro con il monarca avrebbe avuto luogo più probabilmente a Londra o Windsor. Ha detto a MailOnline: «Le notizie secondo cui la regina aveva invitato Harry e Meghan a Balmoral non sono mai state confermate».