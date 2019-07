​Baby George compie 6 anni, Kate e William pubblicano le foto. E arriva il tweet della Regina

Compie sei anni il primo Royal Baby, ​Baby George, ovvero George di Cambridge, principe britannico, membro della famiglia reale britannica e terzo in linea di successione al trono. Nato a Londra il 22 luglio del 2013, George (il nome completo è George Alexander Louis Mountbatten-Windsor) è il primo figlio di William, duca di Cambridge, e di sua moglie, la duchessa Kate Middleton. Il principe George ha il titolo e di "Sua Altezza Reale Principe George di Cambridge". «Happy Birthday Prince George!», è l'inizio del post apparso, su Instagram, sull'account ufficiale del duca e della duchessa di Cambridge, a corredo di una bella fotografia di un sorridente George. Poi è arrivato anche un tweet di auguri della regina Elisabetta.

Happy Birthday to Prince George who is six years old today. 🎂🎈

📷 The Duchess of Cambridge pic.twitter.com/4SVus2cr0C

— The Royal Family (@RoyalFamily) 22 luglio 2019