Paola Barale torna in tv, la showgirl al fianco di Enrico Papi su Italia 1: ecco cosa farà

Paola Barale torna in televisione. Con qualche mese di ritardo rispetto ai programmi ma ci ritorna. Non su Canale 5 ma su Italia 1. Non come opinionista del Grande Fratello ma a La Pupa e il secchione di Enrico Papi. Il ruolo? Ancora tutto da capire.

Un "risarcimento", scrive il settimanale Oggi che non soddisfa pienamente Paola che continua a guardarsi in giro per trovare un programma televisivo che la soddisfi maggiormente.

Non a caso è stata ospite di Alberto Matano alla Vita in diretta su Rai 1 qualche pomeriggio fa. Ospitate che hanno un significato ben preciso.

Il suo sogno è poter mettere un piede in Rai e avere uno spazio tutto suo. Di che genere? Voci sempre più insistenti, scrive ancora il settimanale diretto da Carlo Verdelli, parlano di un nuovo format di viaggi "on the road" realizzato su misura per lei...