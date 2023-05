Paola Barale a Verissimo: «Sono entrata in menopausa a 42 anni. Da giovane ho abortito». Poi risponde all'ex marito Gianni Sperti

Paola Barale, 56 anni appena compiuti e rivendicati con orgoglio, è ospite a Verissimo per presentare il suo primo libro dedicato alla sua amica Simona scomparsa: «Mi ha insegnato che si può diventare più mature senza rinunciare alla leggerezza e ha cambiato il mio approccio alla vita».

Paola Barale e la menopausa: «Fare l'amore? Mi piace ancora»

Racconta la menopausa, comunicatole del ginecologo quando si trovava a Machu Picchu, quando aveva 42 anni. «E' stata una cosa improvvisa, ho avuto una situazione dolorosa per aver perso la mia migliore amica di infanzia per un tumore ai polmoni», racconta. «Ero molto giovane e ho iniziato una terapia che mi aiutasse. Mi sentivo ancora nel pieno delle mie forze. La menopausa è come se fosse una data di scadenza, questo è quello che ci hanno insegnato ma non lo è, è un cambiamento».

Nessun cambiamento dal punto di vista sessuale, rassicura Barale: «In menopausa può arrivare il calo della libido. ma come se ti passa la vista non smetti di guardare ma metti gli occhiali, così in menopausa ci sono cose che ci possono aiutare. Fare l'amore? Mi piace ancora».

Dalla notizia della menopausa a 42 anni alla consapevolezza di non poter avere più figli. Barale racconta il dolore dell'aborto, una decisione presa da giovane in accordo con il suo compagno di allora dal momento che entrambi non si sentivano pronti. «Quella persona non mi dava garanzie e di essere una mamma single non me la sentivo. Ogni donna ha il diritto di portare avanti o meno una gravidanza». «A volte mettere al mondo un figlio è un atto di irresponsabilità che avrà conseguenze per tutta la vita», racconta nel suo libro.

Paola Barale e il matrimonio con Gianni Sperti

Paola Barale risponde poi al suo ex marito Gianni Sperti che aveva parlato della loro relazione la scorsa settimana sempre a Verissimo. «Credo che a ripercorrere sempre il passato, si rischi di rimanere indietro». Un matrimonio che ha fatto molto chiacchierare, con una separazione davvero turbolenta. La relazione tra i due risale alla seconda metà degli anni novanta, impreziosita dal matrimonio nel 1998.

