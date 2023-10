Noemi Bocchi affitta uno yacht di lusso per il compleanno di Francesco Totti: il weekend (a sorpresa) in Costa Azzurra con amici e figli

La festa è cominciata prima. E ora continua anche per il compleanno numero 47 di Francesco Totti. Un compleanno organizzato con tanto amore dalla sua Noemi, la donna che l'11 luglio 2022 ha preso il posto di Ilary Blasi. Non una data a caso, naturalmente. Per in quel giorno Francesco e Ilary annunciano a sorpresa la loro separazione tra lo stupore di tutti, di chi non sapeva...

Noemi Bocchi, la festa a sorpresa per Totti

Prima una visita al Salone Nautico di Genova, poi la partita tra la Roma e il Genoa al Luigi Ferraris.

E subito dopo è scattato il regalone di Noemi: weekend in Costa Azzurra a bordo di un lussuosissimo yacht. E al largo di Antibis con i rispettivi figli e qualche amico la coppia ha festeggiato a dovere il compleanno di Francesco come mostra ancora una volta la paparazzata di Chi.

Il weekend di lusso

Noemi ha saputo prendersi cura di Francesco, presubilmente dall'autunno 2021, quando ha incontrato l'ex capitano giallorosso in un circolo di Padel. Lì Ilary non c'era. Non c'era mai o poco al fianco di suo marito. Era spesso in viaggio tra Milano e Roma per L'Isola dei Famosi. E poi, dice il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Francesco aveva bisogno dei suoi amici. Quelli che invece sua moglie ormai poco sopportava.

Sullo yacht non mancava nulla. Oltre alla torta di compleanno, allo champagne c'erano anche i festoni, le trombette, l'affetto dei suoi figli, delle persone care che Noemi ha voluto raccogliere intorno al suo uomo, il capitano dei capitani...