Ilary Blasi e Bastian Muller all'Oktoberfest (tra abiti tradizionali e pinte di birra): le foto del weekend con gli amici

Tra un tapiro e un'udienza in tribunale ​Ilary Blasi si gode dei giorni di vacanza con il suo compagno. L'ex Lady Totti e Bastian Muller sono all'Oktoberfest, il noto festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera, dal penultimo weekend di settembre al primo fine settimana di ottobre dedicato alla birra. Originario della Germania, Bastian non poteva certo mancare a questo appuntamento. La showgirl condivide su Instagram dei diverti scatti.

Chanel Totti e Cristian Babalus, yacht di lusso a Montecarlo. Ma i social: «Hai 16 anni, non vai a scuola?»

Ilary e Bastian all'Oktoberfest: le foto

Quando si visita l'Oktoberfest di Monaco di Baviera è d'obbligo indossare gli abiti della tradizione bavarese: il Dirndl per le donne e i Lederhosen (pantaloni di pelle) per gli uomini.

A farle compagnia, la sorella Silvia Blasi e il marito Ivan con cui condividono alcuni momenti simpatici e spensierati in un'incredibile folla di persone che ogni anno accorre da ogni parte del mondo per l'occasione. Anche solo dalle immagini condivise dalla showgirl è possibile vedere quanta gente ci sia e come ci si diverta. Tra giostre, pinte e abiti tipici, l'evento ospita ogni anno circa 6 milioni di visitatori.