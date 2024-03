Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5? Cesara Buonamici prenderà il suo posto a settembre: l'indiscrezione

La nuova stagione televisiva di Pomeriggio 5 ha assunto un nuovo volto dopo l'addio a Barbara D'Urso. L'inserimento di Myrta Merlino aveva creato non poche polemiche all'inizio perché il pubblico era molto affezionato alla D'Urso dopo quasi 15 anni di conduzione e programmazione del talk pomeridiano. Proprio adesso che la Merlino sembrava essere entrata nelle case degli italiani, potrebbe essere presto rimpiazzata da un'altra giornalista, questa volta del Tg5.

Cesara Buonamici, «asso pigliatutto»

Cesara Buonamici potrebbe prendere il timone della conduzione di Pomeriggio 5 dopo solo un anno dall'addio di Barbara D'Urso e all'inserimento di Myrta Merlino.

Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, Cesara sembrerebbe essere diventata il savagente di Mediaset, dopo il consenso popolare ottenuto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello, nelle vesti di opinionista.

Il suo nuovo ruolo l'ha resa molto più vicina al pubblico che ne avrebbe apprezzato i modi e la determinazione. Una figura che convince sia l'amministrazione di Mediaset che il pubblico, pronto ad accoglierla a braccia aperte.

Quella di Pomeriggio 5 potrebbe essere una nuova allettante sfida per la Buonamici che non si è mai tirata indietro e questo non sarà di certo il momento di farlo. Per adesso sono solo indiscrezioni e non resta che aspettare la fine di questa stagione del talk pomeridiano e le comunicazioni ufficiali da Pier Silvio Berlusconi.