Jennifer Lopez, chi sono le sorelle Leslie e Linda: la maggiore canta come lei, la piccola è una famosa giornalista

Jennifer Lopez ha due sorelle, Leslie e Lynda ma nonostante il forte affiatamento tra le tre donne pochi conoscono la loro esistenza. Le tre sorelle sono cresciute a Castle Hill, un quartiere di New York, da genitori di origini spagnole, ma nati a Portorico, da dove partirono in cerca di fortuna.

Il padre, David Lopez, lavorò come guardiano notturno alla Guardian Insurance Company, prima di diventare un tecnico di computer. La madre, Guadalupe Rodríguez, è sempre stata descritta come una donna dura: "non lo facevo solo per criticare e basta. Era solo per mostrar loro che si poteva fare di meglio", spiegava Guadalupe, "so che sono lontana dall’essere la madre perfetta. L’unica cosa che posso dire, è che tutto ciò che ho fatto, l’ho fatto avendo a cuore solo il loro migliore interesse".

La famiglia

La famiglia accoglie la nascita della prima figlia, Leslie, il 20 novembre 1967. Nel frattempo nacquero la cantante e attrice e, due anni dopo, la sorella minore Lynda, il 14 giugno 1971. Le Lopez vivevano in un piccolo appartamento, dove tutte e tre le sorelle condividevano il letto, finché la coppia non riuscì a risparmiare abbastanza per trasferirsi in una casa più grande, a tre piani, nella stessa zona. Sebbene l'autrice di Jenny from the block e Ain't your mama sia stata introdotta al canto e alla danza in tenera età, i suoi genitori riconobbero il talento delle loro tre figlie e le iscrissero a tutti i tipi di concorsi. «Mia madre ci ha insegnato a essere autosufficienti, a non dipendere da nessuno, a farci strada da sole nel mondo», ha detto López in un'intervista del 2013 alla Fondazione delle Nazioni Unite.



La sorella maggiore Leslie

Leslie Lopez canta professionalmente dall'età di 16 anni, quando ha interpretato uno dei ruoli principali in uno degli spettacoli del suo liceo.

Dopo aver terminato le scuole elementari, ha studiato opera e teatro e per molti anni è stata una delle voci principali di una chiesa del Bronx, dove è cresciuta. Attualmente si esibisce nella chiesa di San Bernardo a White Plains. Da oltre 20 anni è insegnante del Choral Composer/Conductor Collective, un gruppo corale di cui è membro. Insegna anche in una scuola di Westchester, New York.

Secondo la sua biografia, ha recitato in oltre cinquanta musical a Westchester e nel Bronx. È anche apparsa sul grande schermo come cantante lirica nel film di Constantine Venetopoulos del 2021 L'uomo in soffitta e in un documentario diretto da suo figlio, Brendon Scholl, su come l'arte lo abbia accompagnato nel suo percorso di individuo trans non binario.

Lynda, la sorella minore

Sebbene il suo nome non sia molto conosciuto in Spagna, Lynda è una figura eminente nei media nordamericani e, come la sorella, un riferimento latinoamericano nel Paese. Dopo aver studiato Scienze della Comunicazione alla Long Island University, ha sviluppato una prestigiosa carriera nei media; in canali come CBS, VH1, Fox, E! News, ABC o The Huffington Post. Attualmente lavora come giornalista a New York. Nel 2001 ha vinto un Emmy Award per il notiziario mattutino WB11 Morning News, di cui è stata co-conduttrice. Nel 2013 ha raggiunto la sorella in televisione, intervistandola per il programma Global Mom Relay delle Nazioni Unite.