Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination, nuovi concorrenti e sondaggi del reality di Canale 5

È lunedì e come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa d'Italia, Alfonso Signorini condurrà il reality più discusso di sempre, tra nuovi addii e nuove eliminazioni.

Nella puntata di sabato 9 dicembre abbiamo assistito all'eliminazione a sorpresa di Mirko Brunetti, l'inquilino che nelle ultime settimane aveva fatto più di tutti parlare di sé per le dinamiche con Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe sue ex.

Dopo le votazioni palesi e segrete della scorsa settimana, sono 4 i concorrenti finiti in nomination che stasera si scontreranno al televoto. Inoltre, sembra che la produzione del Gf stia per far entrare nella casa un nuovo concorrente. Cosa dicono le indiscrezioni e cosa succederà stasera? Scopriamo insieme anticipazioni, nomination, new entry e sondaggi di oggi, 11 dicembre, in attesa di sintonizzarci alle ore 21.30 su Canale 5.

