Eleonora Giorgi, le nozze del figlio Andrea Rizzoli: l'attrice emozionata dopo l'operazione contro il tumore

Eleonora Giorgi ha esaudito uno dei suo desideri quando ha accompagnato il figlio Andrea all'altare. L'attrice e produttrice sta affrontando un momento veramente difficile della sua vita a causa della scoperta del tumore al pancreas lo scorso dicembre. Poi l'annuncio ufficiale e in seguito l'operazione in ospedale per rimuoverlo, un mese fa. Sono mesi difficili, ma lei è stata circondata dall'amore dei figli Andrea e Paolo Ciavarro e delle loro rispettive compagne. Grande vicinanza anche da parte di Massimo Ciavarro che, nonostante la relazione conclusa, ha detto di essere sempre vicino a lei in gni momento.

Ieri, 2 maggio, il primogenito Andrea Rizzoli ha sposato nuovamente la moglie Serena Meriggioli e per l'occasione, mamma Eleonora ha raccolto tutta la sua positività, tenacia e forza e ha accompagnato il figlio all'altare.

Il matrimonio di Andrea

Eleonora Giorgi si è sempre fatta vedere felice e sorridente, nonostante il periodo difficile nella sua vita.

La scoperta del tumore al pancreas l'ha resa cosciente dell'importanza della vita e adesso si gode ogni giorno, con il sorriso e dimostrando una forza ammirevole. La Giorgi ha accompagnato il figlio più grande, Andrea Rizzoli all'altare, tra tanta giogia e commozione.

Per l'occasione, ha indossato un abito bianco e azzurro, con decorazioni floreali di Luisa Spagnoli, dal valore di oltre 500 euro. Il colore dell'abito risaltava ancora di più il biondo dei capelli e la gioia che ha provato in quel momento, ha illuminato il suo viso.

Tra poco più di due mesi, Eleonora si preparerà a partecipare ad un secondo matrimonio, quello del secondogenito Paolo Ciavarro che il 12 luglio giurerà amore eterno alla sua Clizia Incorvaia. La data del matrimoni oè stata ampiamente anticipata viste le condizioni di salute di Eleonora. L'operazione di rimozione del tumore sembra essree andata a buon fine, ma per adesso la Giorgi non ci pensa e si gode queste giornate circondata dall'amore dei figli e delle loro famiglie.