Belen Rodriguez: «Con Elio Lorenzoni è finita perché mia madre ci litigava. A Capodanno sono volati coltelli»

Belen Rodriguez è nuovamente fidanzata. Si sa pochissimo del nuovo amore, che per il momento l’argentina ha deciso di tutelare. Angelo Edoardo ha 34 anni, cinque in meno di lei, di origine siciliana. In attesa che vengano ufficialmente allo scoperto, mostrandosi in pubblico, i due avrebbero già iniziato a viaggiare. Non da soli, anzi. L’uomo avrebbe infatti già incontrato i figli della modella, con i quali sarebbe partito alla volta di Disneyland, come una famigliola felice.

La showgirl, dunque, sembra aver rirtovato il sorriso dopo l'addio con Elio Lorenzoni e per la prima volta racconta il motivo del suo allontanamento dall'imprenditore. Ospite a Catteland, Belen ha svelato che le cose sono precipitate a Capodanno, durante le vacanze in Argentina: «Mia mamma non andava d'accordo con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa».

Cosa è successo a Capodanno

Elio Lorenzoni sembrava il principe azzurro arrivato a "salvarla" dopo il divorzio da Stefano De Martino. Amico di lunga data, l'imprenditore per qualche mese si era preso cura di lei e durante un viaggio alle Maldive i due si erano scambiati una promessa importante. Quando però è stato presentato alla famiglia Rodriguez, qualcosa è andato storto. Belen è legatissima alla sua famiglia d'origine così, quando hanno passato tutti insieme le vacanze di Capodanno, ha capito che qualcosa non andava nel suo rapporto con Elio.

Sono volati i coltelli

Il clan Rodriguez si era ritrovato in Argentina per salutare insieme il nuovo anno (rovinato dall'arrivo dell'inondazione), ma intorno alla tavola imbandita non sono mancate le discussioni. "C’erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli. Non puoi capire i coltelli che sono volati”, ha raccontato al programma radiofonico Catteland su Radio Deejay.

E' stata soprattutto l'opinione negativa di mamma Veronica a farle cambiare idea sul suo rapporto con Lorenzoni: «Mia mamma non andava d’accordo con il mio ex. Mi ha dato ragione su tutti gli aspetti, cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa. Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco. Il vero motivo è stato che non andavamo più d’accordo, ma per me il parere di mia madre è importante».