Grande Fratello, Alfonso Signorini fa una battuta ma Cesara Buonamici reagisce male

Giovedì 22 Febbraio 2024, 07:49

È andato in scena un momento di piccola tensione nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratelloa: Alfonso Signorini, annunciando l'ingresso come ospite della serata del nonno di Greta Rossetti ha colto l'occasione per fare una battutina ai danni di Cesara Buonamici. L'opinionista, però, non ha reagito nel migliore dei modi e, anzi, ha risposto per le rime a quelle parole del conduttore, con una replica che ha scatenato un piccolo boato in studio. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile nei suoi confronti il malizioso 'padrone di casa' del Grande Fratello? E, soprattutto, quanto è stata piccata la risposta di Cesara? E il pubblico, come avrà reagito? Da quale parte si sarà schierato? Da quella di Alfonso o da quella della Buonamici? Andiamo a scoprirlo insieme!



