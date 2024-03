Domenica 17 Marzo 2024, 07:16 - Ultimo aggiornamento: 07:17

«Riccardo Muti? La mia non è una provocazione. Credete che io non sappia che la canzone non è materia sua? Non l'ho invitato a fare il Festival di Sanremo con me per fargli portare la Scala all'Ariston, ma perché giudicherebbe una canzone pop esattamente come la giudicherebbe mia zia: senza competenza. Ma almeno sa cos'è la musica». Morgan rilancia così, dopo la lettera-appello degli scorsi giorni, la proposta al Maestro Riccardo Muti di condividere la direzione artistica del Festival di Sanremo 2025. Le dichiarazioni del 51enne cantautore brianzolo arrivano dopo la smentita da parte della Rai delle voci relative alle voci sul rinnovo di Amadeus, mentre continua a impazzare il toto-nomi sul successore. Si vedrà.

Intanto ad aprile, annuncia Marco Castoldi, questo il vero nome del musicista, uscirà il suo nuovo album di inediti E quindi insomma ossia, frutto della collaborazione con Pasquale Panella (già collaboratore di Lucio Battisti dopo la fine del sodalizio con Mogol). Lo ha anticipato l'Ep Sì, certo l'amore, appena uscito, contenente il nuovo singolo - in varie versioni - e l'inedito Non + tu. Sarà il primo album di inediti di Morgan in diciassette anni: «Suono io tutti gli strumenti e firmo anche arrangiamenti e orchestrazioni». Negli scorsi mesi aveva anticipato che avrebbe voluto andare al Festival di Sanremo con una delle canzoni del nuovo disco: «Ogni tanto ho delle visioni e mi immagino degli scenari. Ma non ho presentato nessun pezzo. Il Sanremo degli ultimi anni non era l'ambito giusto per questo progetto: una situazione critica».E però Amadeus ha perso il conto dei record che ha conquistato. Su tutti i fronti, a partire da quello discografico, con le canzoni dell'ultima edizione che hanno già superato quota 1,4 milioni di copie vendute complessivamente: «Ripristinate un po' di dignità culturale, uscite dalla bolla torbida del continuare a sostenere le vendite, i numeri». La comunicazione si interrompe. Poi Morgan richiama: «Scusi, mi era caduto il telefono perché mi ero infervorato. Volevo dire una cosa a Fiorello, il vero direttore artistico di Sanremo: perché non mi sfida? Quattro prove: esecuzione di un brano come cantante, uno come strumentista, una prova di interpretazione e la recitazione di un classico della poesia, va bene anche "le brutte intenzioni la maleducazione" (i versi riscritti della canzone che nel 2020 costarono la sua esclusione e quella di Bugo dal Festival - il collega lo ha trascinato in tribunale con l'accusa di diffamazione, ndr). Al popolo il compito di scegliere a chi affidare Sanremo».