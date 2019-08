Flavia Natalini è Miss Roma 2019. Chi è la bionda reginetta della Capitale

Capelli mossi biondi, occhi verdi e un sorriso angelico. Il nuovo volto di Miss Roma 2019 è quello di Flavia Natalini, incoronata ieri a Ladispoli dalla patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani davanti ad un pubblico in delirio.

CHI È FLAVIA NATALINI

Ventitré anni, un diploma di liceo linguistico, 170 cm di altezza e tanti obiettivi da raggiungere davanti a sè. In primis quello di diventare una grande stilista di moda uomo. «Sono emozionatissima», spiega la nuova reginetta di Roma mentre continua a sorridere incredula del risultato raggiunto. «Mi sono buttata a capofitto in questa avventura e ce l’ho fatta. Ma ora voglio studiare e realizzarmi al 100%».

Sì, perché Flavia - che ama leggere e viaggiare per esplorare sé stessa - dal prossimo anno inizierà a frequentare l’Accademia di Moda e Costume a Roma. Obiettivo: realizzare il sogno di creare una linea di vestiti da uomo “tutta sua”. «Fino ad ora ho viaggiato molto. Per la curiosità che mi contraddistingue e perché avevo bisogno di conoscermi. Mi è stato utile, ma ora è tempo di lavorare sodo».



La sua bellezza acqua e sapone ha sbaragliato le altre 19 concorrenti, tutte nate o residenti nella Capitale. Insieme a lei è stata eletta Miss Cinema Roma 2019, la testaccina Valentina Pesaresi. Anche lei bionda e occhi verdi. Grazie a questa vittoria entrambe avranno la possibilità di accedere direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dal 26 al 29 agosto a Mestre. Lì dovranno confrontarsi con altre 185 ragazze provenienti da tutta Italia. Solo 80 di loro si qualificheranno poi per la fase finale di Jesolo - dal 30 agosto al 6 settembre - comprese le 20 miss vincitrici del titolo regionale più importante.

TUTTA LA CLASSIFICA DI MISS ROMA 2019

1a classificata: FLAVIA NATALINI, 23enne dell’Ardeatino (Divino Amore), bionda, occhi verdi, alta 170 cm. Diplomata al Liceo Linguistico, inizierà a settembre l’Accademia di Moda e Costume. Pratica fitness, ama leggere e viaggiare, sogna di diventare stilista e aprire un rifugio per gli animali.

2a classificata: LUDOVICA CORTESE, 20enne di Anzio (RM), capelli castani, occhi marroni, alta 174 cm. Diplomata al liceo linguistico-scientifico è iscritta al 1° anno di Economia alla Sapienza di Roma. Pratica molto sport, soprattutto fitness, ama viaggiare, andare al cinema e magiare sushi. Il suo sogno è affermarsi come consulente finanziario.

3a classificata: LUCREZIA TERENZI, 20enne di Cerveteri, capelli castani, occhi marroni, alta 174 cm. Diplomata all’Istituto Tecnico per il Turismo, pratica jogging, ama fotografare e viaggiare e sogna di diventare una brava attrice.

MISS CINEMA ROMA 2019

1a classificata: VALENTINA PESARESI, 18enne del quartiere Testaccio, bionda, occhi verdi, alta 173 cm. Frequenterà a settembre il 5° anno dell’Istituto Tecnico per il Turismo, pratica danza classica, moderna e contemporanea e fitness. Ama ballare e recitare e sogna di sfondare nel mondo del cinema come attrice.

2a classificata: ERIKA CILIBERTO, 20enne romana del quartiere Marconi, capelli castano-scuro, occhi marroni, alta 165 cm., diplomata ragioniera è al primo anno di scienze della comunicazione. Pratica danza classica e moderna da quando aveva tre anni, ama sciare e nuotare e sogna di lavorare nel mondo della moda;

3a classificata: CHIARA BURLA, 20 anni, anche lei romana del quartiere Marconi. Mora, occhi marroni, alta 168 cm., ha in tasca un diploma di liceo scientifico ed è al primo anno di architettura. Pratica nuoto agonistico da ben 17 anni, ama il mare e sogna di aprire uno studio di interior design.

LA SERATA E L'INCORONAZIONE

L’evento, patrocinato dal Comune di Ladispoli, ha avuto come grandi sostenitori il sindaco Alessandro Grando e l’assessore alle attività produttive Francesca Lazzeri, che hanno annunciato l’installazione di un maxi-schermo per seguire la finale di Miss Italia e le rappresentanti laziali. «Il successo di questa sera – ha dichiarato il sindaco Grando – conferma la bontà della nostra scelta e porta lustro alla nostra città. Spero sia solo l’inizio e che Ladispoli possa legarsi al concorso per tanti anni. Voglio ringraziare gli organizzatori e le ragazze che ci hanno aiutato nella nostra campagna di sensibilizzazione a tutela del mare e delle spiagge».

Le venti splendide concorrenti si sono cimentate in differenti quadri coreografici, sfilando per la collezione haute couture di Franco Ciambella e per la linea di prête-a-couture Love to Love by Gai Mattiolo, presentate da Margherità Praticò e da Alice Rachele Arlanch (Miss Italia 2017) e dirette dal regista Mario Gori che, nel corso dello spettacolo, ha offerto un omaggio agli 80 anni di Miss Italia attraverso cinque videoclip dedicati ad altrettante dive del cinema e della tv italiana lanciate proprio dal concorso: Sophia Loren, Anna Kanakis, Maria Grazia Cucinotta, Anna Valle e Miriam Leone.

Seduta in prima fila la “patron” di Miss Italia Patrizia Mirigliani, che ha confermato il ritorno in RAI del concorso, dopo l’annuncio ufficiale dato a “La vita in diretta”: «Ho voluto essere presente questa sera a Ladispoli per l’importanza della serata ma anche per rivivere l’atmosfera della piazza, del territorio, che è una componente molto importante per noi. La serata ha avuto un grosso successo di pubblico, che quest’anno sarà protagonista, decidendo attraverso il televoto la nuova Miss Italia. Stasera ho visto molte belle ragazze. Per loro quest’anno ci saranno maggiori possibilità perché le miss che arriveranno alla finalissima saranno ottanta».

Protagonisti della serata, i giurati: Miss Roma 2018 Nicole Ceretta, che ha ceduto la corona a Flavia Natalini, la neoeletta Miss Cinema Lazio Ilaria Del Vescovo e la pittrice e scultrice di Ladispoli Flavia Mantovan, già Miss Roma nel 1996. Da Flavia a Flavia insomma. E poi anche l’attore e principe Ladislao Liverani (protagonista in tv con “Forum”), lo stilista Franco Ciambella, la top model Carla Barrucci, la truccatrice delle dive Daniela Mariotti e il fotografo di moda Pino Leone.

Ultimo aggiornamento: 13:21

