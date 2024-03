Chi è Tomas Machac, prossimo avversario di Sinner all'Atp Miami: età, carriera, ranking Atp

Dopo aver sconfitto Matteo Arnaldi, Tomas Machac ora si appresta a sfidare Jannik Sinner al prossimo turno dell'Atp Miami. Il tennista ceco ha sconfitto in due set il ligure vincendoli entrambi 6-3 e approda così ai quarti di finale del Master 1000 che si sta tenendo in questi giorni in Florida. L'altoatesino è dovuto passare per Christopher O'Connell prima di sfidare il talento di Beroun, città a circa 30km da Praga. Sul cemento blu del centro sportivo americano si terrà la sfida che porta alla semifinale, dove ci sarà uno tra Alcaraz e Medvedev.

Sinner gioca con Hewet, campione di tennis in carrozina presente a Miami