Tsitsipas, chi è il tennista greco che sfiderà Sinner nella semifinale di Montecarlo. Età, carriera e precedenti

Sarà Stefanos Tsitsipas l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale dell'Atp di Montecarlo in programma sabato 13 aprile. Il tennista greco ha avuto la meglio nei quarti di finale sul russo Khachanov (6-4, 6-2). In precedenza aveva superato Zverev negli ottavi di finale e precedentemente Etcheverry e Dere. Un cammino fin ora perfetto da parte del N°11 del ranking Atp che fin ora non ha perso neppure un set ma che sabato dovrà vedersela con l'azurro N°2 al mondo. Tsitsipas, però, vanta due titoli a Montecarlo (2021 e 2022).