Mihajlovic, la moglie Arianna alla Lazio (dopo un anno dalla scomparsa): «Ci saremmo aspettati di più»

Si scrive Lazio-Inter, si legge Sinisa. A un anno e un giorno dalla scomparsa di Mihajlovic andrà in scena il big match tra due squadre importantissime della sua carriera da calciatore. Oggi, nell'anniversario della scomparsa, sono stati tantissimi i messaggi nel ricordo del serbo da parte di tifosi e addetti ai lavori, a partire dal ct dell’Italia, Spalletti: «Ho tanti ricordi di Sinisa. È stato un avversario leale che aveva a cuore l'impegno sportivo. Il gioco e la bellezza del calcio per lui erano centrali e quando ha giocato contro il Napoli me lo ha detto: sarebbe stato contento se avessimo vinto noi».

La moglie di Mihajlovic e il riferimento alla Lazio: «Mi sarei aspettata di più»

Immancabili le società che lo hanno visto protagonista in panchina. Dal Torino: «Sinisa sempre con noi», al Bologna rappresentato da Thiago Motta: «Il suo ricordo sarà una spinta e uno stimolo in più per questo gruppo per continuare a crescere». Il club rossoblù ha preparato diverse iniziative in onore di Mihajlovic, così come la Sampdoria, scesa in campo con un’apposita patch celebrativa sulla maglia contro la Reggiana. Stesso discorso per la Lazio, che ha invitato all’Olimpico il fratello Drazen. Ovviamente ci sarà anche la moglie Arianna, che però sui social ha voluto esprimere un leggero disappunto per la scarsa vicinanza dimostrata dalla società biancoceleste: «Ringraziamo tutti per l'affetto dimostratoci. Ci saremmo aspettati di più da un club in cui Sinisa ha giocato vincendo molti trofei e a cui era legatissimo.

Abbracciamo tutte le tifoserie e in particolare a quella della Lazio».