Arianna Mihajlovic, morto il papà della moglie di Sinisa: «Con te se ne va un altro pezzo di cuore»

Un altro lutto per Arianna Mihajlovic, la vedova di Sinisa, che ha condiviso su Instagram il suo dolore per la perdita del papà, con il quale aveva un rapporto molto stretto.

L'ex showgirl ha pubblicato due foto sul suo profilo social per ricordarlo, la prima in cui la abbraccia e sorridenti guardano verso la macchina fotografica, mentre la seconda risale al giorno del matrimonio di Arianna con l'ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, quando il papà la accompagnò all'altare. Poi la dedica piena d'amore e dolore: «Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore. Riposa in pace papà».

Solo qualche giorno fa, la figlia Virginia annunciava la sua gravidanza a Verissimo e la dedica al papà scomparso nel 2022 dopo una lunga battaglia contro il tumore.

Virginia Mihajlovic incinta, a Verissimo il dolce annuncio: «Sarà un maschietto, lo chiameremo Leone Sinisa»

Il ricordo di papà Sinisa

La morte del papà di Arianna Rapaccioni arriva dopo una notizia di speranza e di vita. Virginia Mihjalovic, infatti, ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio, «il pancino si vede già un po' perché sono al quarto mese», ha detto la figlia dell'allenatore a Verissimo, prima di rivelare il nome scelto per il suo secondogenito. Virginia e Alessandro Vogliacco hanno deciso di chiamare il figlio Leone Sinisa, in memoria del nonno scomparso il 16 dicembre 2022 a causa di una lunga battaglia contro il tumore.

Il dolore di Arianna per la perdita del papà è profondo, ma l'ex showgirl è circondata dall'amore della sua famiglia e di una nuova vita in arrivo che, i fan sperano, possa alleviare in parte questa sofferenza.