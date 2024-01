Arianna Rapaccioni a Verissimo, chi è la moglie di Sinisa Mihajlovic? Età, carriera, il dolore per la morte del marito e i figli

Arianna Rapaccioni ospite oggi a Verissimo. La moglie di Sinisa Mihajlovic, morto a Roma il 16 dicembre 2022 a causa di una grave forma di leucemia mieloide, racconta il suo dolore nel salotto di Silvia Toffanin. In attesa della messa in onda, che sarà oggi 21 gennaio alle 16.30 su Canale 5, scopriamo qualcosa in più su Arianna Rapaccioni