Michelle Hunziker a Le iene, chi è la conduttrice? Età, vita privata, figli, il baratro della setta, dieta e allenamento

Michelle Hunziker è tornata con il suo show (Michelle Impossible) in tv e stasera sarà ospite a Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1. In attesa di scoprire così dirà nel suo monologo scopriamo qualcosa in più sulla conduttrice.

Michelle Hunziker a Le Iene, chi è la conduttrice

Nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo, in provincia di Lugano, Michelle Yvonne Hunziker (questo il vero nome) è figlia di Ineke e Rudolf Hunziker, un pittore che è venuto a mancare nel 2001. Oggi ha 47 anni. In Svizzera si è diplomata in lingue straniere e ha studiato danza moderna. Col padre Michelle non avrà mai un rapporto sereno, parzialmente recuperato solo negli anni precedenti alla sua morte.

La carriera: dallo spot di Roberta al suo show in prima serata

A 17 anni Michelle si trasferisce con la madre a Milano, dove inizia una relazione con il presentatore Marco Predolin e comincia a sfilare per diversi marchi di moda come Giorgio Armani, Rocco Barocco e La Perla. Acquisisce le prime iniezioni di notorietà dopo aver posato, di spalle, in una campagna pubblicitaria per il marchio di biancheria intima Roberta. Esordisce in tv nella trasmissione Mediaset "Buona Domenica", condotta da Gerry Scotti, nel 1994. E da quel momento, non si separerà più dai palcoscenici del piccolo schermo. Nel 1996 affianca Paolo Bonolis nella conduzione del programma “I cervelloni" in onda su Rai 1. Nell'estate 1997 passa a Mediaset, prima su Canale 5 per condurre con il Gabibbo la trasmissione “Paperissima Sprint”, poi su Italia 1 per guidare la stagione 1997-1998 della terza edizione del programma pomeridiano “Colpo di fulmine”, succedendo ad Alessia Marcuzzi. Dal 1999 al 2001 presenta “Nonsolomoda”, programma in onda ogni domenica sera in seconda serata su Canale 5. Nel frattempo conduce anche “Donna sotto le stelle” con Gerry Scotti, e “Tacchi a spillo” con Claudio Lippi. Nel 2001 presenta lo show comico Zelig, con Claudio Bisio, e la trsmissione Scherzi a parte su Canale 5. L'anno successivo conduce il Festivalbar in trio con Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi, mentre nell'edizione 2003 è in coppia con Marco Maccarini. Con Ezio Greggio conduce il programma Striscia La Notizia, una prima volta nella stagione 2004-2005 e poi nel 2006 (gennaio-febbraio). La coppia Greggio-Hunziker è riconfermata anche per l'apertura dell'edizione 2006-2007. Da allora diventa una presenza fissa della scrivania del programma di Antonio Ricci. Dopo diversi progetti televisivi portati avanti in parallelo tra Italia, Germania e Svizzera, nel 2018 viene scelta per condurre la 68esima edizione del Festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.Dallo scorso anno è in prima serata con uno show tutto suo intotolato Michelle Impossible che ha grande successo.

Il baratro della setta

Nel 2017 Michelle decide di raccontare diversi retrroscena della sua vita privata in un'autobiografia intitolata “Una vita apparentemente perfetta”, in cui narra i anni peggiori della sua vita - dal 2001 al 2006 - durante i quali è stata succube di una setta che faceva capo alla "maga" pranoterapeuta Clelia - pseudonimo di Giulia Berghella - la "santona dei Guerrieri della Luce".

I rapporti con il fratello

Harold Hunziker, fratello di Michelle e figlio di Ineke e Rudolf Hunziker, in passato è stato CEO di Mc Donald’s in Svizzera, ma ad un certo punto della sua vita ha deciso di mettersi in proprio aprendo un ristorante a Ginevra dove ricopre il ruolo di manager. Tra i due c’è un bellissimo rapporto e la sorella cerca di essere sempre presente nei momenti più importanti della vita del fratello. A 31 anni la showgirl ha scoperto l'esistenza di un secondo fratello, Andrea, ammettendo il fatto in un'intervista a Verissimo nel 2011. Nell'occasione, la conduttrice aveva detto che i due stavano cercando di costruire un rapporto, dopo essere stata contattata dall'uomo. Ma a giudicare da alcune accuse lanciate anni dopo dallo stesso Andrea, verso la conduttrice, ciò non sarebbe avvenuto. «Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto. Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. (…) Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti». Queste le parole contenute in una lettera di Andrea - a cui Michelle non ha mai risposto - pubblicata nel 2018 dal settimanale Di Più.

La vita privata

Arrivata a Milano a 17 anni per tentare la via della moda, sfilando per Giorgio Armani, Rocco Barocco, e La perla comincia a far parlare di se per la relazione con Marco Predolin, conduttore televisivo e radiofonico di 25 anni più grande. Il rapporto creò molto scalpore oltre che per la differenza d'èetò soprattutto perchè la conduttrice era ancora minorenne. Dopo la fine di questa storia, nel 1995 conosce il cantante Eros Ramazzotti, da cui ha una figlia, Aurora, nata nel 1996. Due anni dopo, nel 1998, i due si sposano al castello di Bracciano e alla cerimonia partecipa anche Tina Turner, che canta un brano gospel alla cerimonia. Nel 2009 la coppia divorzia. La showgirl rivela di aver fatto parte di una setta dal 2001 al 2006, in un momento di fragilità emotiva, motivo che avrebbe causato la rottura con l’ex marito. Dal 2011 Michelle Hunziker è legata sentimentalmente con l’imprenditore Tomaso Trussardi. Da lui ha due figlie, Sole nata nel 2013 e Celeste, nata nel 2015. La coppia si sposa nel 2014. Michelle Hunziker ha spesso dichiarato di lasciare la porta aperta a una nuova gravidanza: lei e suo marito Tomaso avrebbero voluto un maschietto. Tuttavia, all’inizio del 2022 hanno dichiarato sui social la loro separazione e la presentatrice è stata paparazzata insieme al medico (ex concorrente del Grande Fratello) Giovanni Angiolini. Il 30 marzo 2023 Michelle Hunziker diventa nonna per la prima volta: Aurora dà alla luce il primogenito Cesare nato dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza. Dopo diversi mesi di indiscrezioni e pettegolezzi, nell’autunno 2023 Michelle Hunziker esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Si tratta di Alessandro Carollo, osteopata dei vip, in passato accostato a diverse donne del mondo dello spettacolo.

Il fisico

Fisico invidiabile, Michelle Hunziker a 47 anni ha un corpo da far invidia alle giovanissime. La showgirl e conduttrice è alta 1,70 e pesa 57 chili. Ma come si mantiene in forma? Il suo stile di vita è sano e dinamico, tra alimentazione controllata e tanto sport. Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni un po' di tempo fa ha rivelato quali sono i suoi segreti.

L'allenamento e la dieta

Quella per il fitness è una grande passione che Michelle Hunziker condivide con sua figlia Aurora Ramazzotti. «Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi» ha rivelato la conduttrice. «Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra. Posso dare un consiglio alle lettrici? Fate un percorso di autodifesa: migliora l’autostima e fa sentire più forti e coraggiose, fisicamente e mentalmente», ha detto al settimanale.

«È importantissimo equilibrare i macronutrienti: grassi, carboidrati e proteine, almeno durante la settimana, visto che veniamo da un periodo in cui si è un po’ esagerato con il cibo e anche con l’alcol» ha spiegato la conduttrice. Da una colazione ricca di proteine a base di yogurt e frutta secca, completata da un caffè e qualche fetta biscottata. A pranzo un pasto completo e con pochi grassi e una cena leggera ma con un po' di tutto sono la sua routine a tavola.