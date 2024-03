Le Iene, le anticipazioni di stasera (12 marzo): Michelle Hunziker e Ricchi e Poveri ospiti in studio

Torna stasera in tv l'appuntamento con "Le Iene", lo show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1. Dala strage di Erba al caso Alessia Pifferi, saranno moltissime le tematiche affrontate nella puntata di oggi. Il tutto, insieme alla partecipazione de Michelle Hunziker e i Ricchi e Poveri, presenti in studio come ospiti. Vediamo dunque le anticipazioni della puntata di oggi fornite da Mediaset.

Le Iene, le anticipazioni di stasera: dagli ospiti ai casi affrontati

Tra gli ospiti in studio: Michelle Hunziker, protagonista della terza edizione del one woman show Michelle Impossible & Friends, in onda mercoledì 13 marzo su Canale 5, e i Ricchi e Poveri.

Gaetano Pecoraro prova a far luce sul cosiddetto “Air Bus Renzi”, l’aereo chiamato così perché voluto dal Governo Renzi, abbandonato all’aeroporto di Fiumicino da più di cinque anni e oggi ridotto a un rottame. Nel corso della serata anche un’anticipazione della quinta puntata di “Le Iene presentano: Inside”, in onda giovedì 14 marzo in prima serata su Italia1, con “San Patrignano: inferno o paradiso?”, il viaggio compiuto da Cizco e dall’autore Angelo De Luca nel mondo della tossicodipendenza.