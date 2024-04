Michele Bravi “rompe” il silenzio sul fidanzato: «Sto con lui da due anni, è più grande di me. Un figlio? Mi piacerebbe, ma è complicato»

«Sto con un ragazzo da due anni, è più grande di me, finalmente una bella storia». Michele Bravi si confida a Oggi e parla di vita privata e carriera. Un racconto senza filtri quello che il giudice di Amici 23 ha rilasciato al settimanale. Dopo anni di silenzio ora il cantante si mette a nudo. «Un tempo mi facevo prendere da relazioni tossiche, fusionali. Credevo fosse colpa degli altri, il problema ero io. Ho capito che l'amore va coltivato con cura, come le camelie. Che se il mio uomo mi dicesse addio devo essere pronto a lasciarlo andare».

Se un tempo Bravi non sapeva cosa significasse amare davvero era ancora più spaventato dall'indea di diventare padre, ma ora che ha trovato la persona giusto tutto cambia. «Nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all'adozione o alla maternità surrogata.

Fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente. Ora è una domanda che mi faccio. E mi piace»

Ma chi è il fidanzato di Michele Bravi? Durante la sua partecipazione ad Amici come giudice (riconfermato anche questo anno), si era spesso vociferato di una loro presunta relazione con Giuseppe Giofrè ma il ballerino ha smentito tali voci. Tra i giudici del Serale di Amici 23, infatti, c’è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca. Nonostante cominci a sbottonarsi anche sulla sua vita privata, il cantante non ha mai svelato il nome del suo fidanzato, ha solo tempo fa (dopo il coming out) detto di essere innamorato di un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo)