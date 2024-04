Isola dei Famosi 2024, Khady sbotta contro Pietro: «Ci stiamo stufando sei egoista». Lui si difende: «Basta accusarmi di tutto»

«Fino ad adesso l’abbiamo tutelato anche troppo. Non fa niente dalla mattina alla sera e se prendiamo qualcosa lo dividiamo comunque con lui. Siamo sempre disponibili e lui no». Che tra Khady Gueye e Pietro Fanelli non corresse buon sangue si era capito già dalla prima puntata de L'Isola dei famosi 2024, andata in onda lo scorso lunedì, ma i malumori continuano, anzi aumentano.

Isola, scontro tra Khady e Pietro

Secondo la Nip, il collega non partecipa ai lavoro e alle dinamiche di gruppo: «Ieri ad esempio abbiamo riparato il tetto della capanna per dormire e lui stava a rilassarsi fermo seduto in spiaggia fino a che non abbiamo finito ed era tutto pronto.

Il “ faccia a faccia ”

Dopo essersi lamentata con gli altri Nip, Peppe Di Napoli e la Contessa Alvina, la modella ha affrontato il "poeta": «Guarda che ci stiamo stufando dei tuoi atteggiamenti da egoista. Abbiamo riparato la capanna e non hai fatto nulla, poi però sei stato il primo a entrare dentro e dormire. E non dire che costruisci. Costruisci cosa? Degli stendini? Fai cavolate, fai giochi, blateri, bluffi, metti in bocca parole ad altri. Hai questi atteggiamenti che innervosiscono e lo fai intenzionalmente. Ho avuto pazienza fino ad adesso, ti ho sempre assecondato, ti ho sempre trattato come un fratello, ma adesso mi hai rotto davvero e quindi basta».

Lui si difende dicendo a Khady di avercela con lui: «Ma quali atteggiamenti? Costruisco anche io le cose e non vi rompo la min***a. Ma lasciami stare e smettila. Se questo infastidisce allora da stasera starò fuori. Basta accusarmi di tutto, ditemi una volta in cui vi ho attaccato».