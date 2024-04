Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 11 aprile): Clara decide di incontrare Eduardo in carcere

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 11 aprile. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Isola dei Famosi 2024, stasera salta la diretta: il motivo. Tonia Romano rompe il silenzio: ecco perché ha abbandonato. Nominati, sondaggi e anticipazioni

Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Clara dopo aver deciso di portare avanti la sua gravidanza, vorrebbe ora informare Eduardo, decide così con l'aiuto di Rosa di incontrarlo in carecre. Lucia, intanto, valuterà la richiesta di Eduardo, dopo la sua decisione di collaborare con la giustizia, che è quella di avere Damiano come referente. Eugenio, però, non è daccordo. Intanto Rossella, preoccupata per il suo amico ma anche stupita dal comportamento di Riccardo, sarà ancora molto indecisa sui sentimenti che prova. Nunzio, nel frattempo, è convinto che Diana non è stata vittima di un incidente fortuito.