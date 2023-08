Meghan Markle torna su Instagram? Ecco l'account segreto (con già 90mila follower). «Potrebbe guadagnare 1 milione di dollari a post»

Meghan Markle è pronta a tornare sui social? da giorni non si parla d'altro. La moglie di Harry, secondo quanto riferito, si starebbe preparando a "rilanciarsi" su Instagram e secondo gli esperti potrebbe guadagnare 1 milione di dollari ogni post. L'ultimo account della duchessa di cui si ha traccia (ufficiale) è quello con il marito, @sussexroyal, che aveva 9,4 milioni di follower prima che fosse disattivato nel 2020 quando la coppia smise di essere Royal senior. Secondo i ben informati il nuovo profilo social della duchessa è già pronto: il nuovo account si chiamerebbe @meghan. Decorato con un'immagine di fiori rosa, e una fonte vicina al suo team - da quanto riporta il Mail - questa settimana ha confermato: «Sì, è lei. Aspettatevi un annuncio molto presto. Sta tornando»

Il profilo è già seguito da oltre 90mila follower (nonostante non ci sia nessun post) tra cui diversi amici di Meghan, come ad esempio l'attivista Mandana Dayani, che è stata presidente di Archewell, la società mediatica e filantropica dei Sussex, fino allo scorso dicembre.

Quanto potrebbe guadagnare la duchessa

E in effetti prima del suo matrimonio con il principe Harry nel 2018, il seguito personale su Instagram dell'attrice di Suits vantava più di tre milioni di follower, mentre decine di migliaia di fan si iscrivevano al suo ormai defunto blog di lifestyle The Tig. E fu Meghan stessa ad annunciare per la prima volta che stava pianificando un ritorno su Instagram in un'intervista con The Cut l'anno scorso: «Vuoi sapere un segreto? - disse alla scrittrice Allison P Davis - Torno su Instagram»

Eric Schiffer, esperto di social media che fornisce consulenza alle star di Real Housewives of Beverly Hills, all'ex attrice Disney Bella Thorne e ai membri del cast della versione americana di Dragons' Den, non si dice stupito di tutto questo: «Non credo che il ritorno di Meghan su Instagram sorprenderà nessuno. Ha un nuovo talent manager e questo è il passo logico successivo».

Il parere degli esperti

E secondo l'esperto l'account presto diventerà uno dei più seguito di instagram. «Ci sono celebrità come i Kardashian che possono guadagnare 1 milione di dollari (£ 790.000) e oltre per un singolo post che promuove un prodotto. Non c'è motivo per cui Meghan non possa guadagnare questo tipo di compenso». Ma ancheMeghan diventerà un'influencer pronta a promuovere prodotti di cosmesi e quant'altro? «Lei deve stare attenta, come duchessa, a evitare di essere vista mentre vende ogni prodotto. Si allineerà con marchi e aziende di qualità che sono in linea con le sue convinzioni politiche e sociali»

E anche l'esperto di marketing Kent Moore, che gestisce OneEyedSocial e ha lavorato con attori come Sir Patrick Stewart di Star Trek, è convinto che il profilo sarà un successo: «Penso che entrerebbe immediatamente nella top ten degli influencer più pagati al mondo. Il suo status è unico perché è una celebrità, attrice e membro della famiglia reale. Meghan potrebbe addebitare come minimo assoluto un milione di dollari per post». E aggiunge dettagli sui potenziale guadagni che la duchessa potrebbe raggiungere: «Questo tipo di accordi potrebbero arrivare ben oltre la soglia dei 12 milioni di dollari (9,5 milioni di sterline) e addirittura fino a 20 milioni di dollari (15,9 milioni di sterline)».

L'apertura del nuoo account secondo un articolo del New York Post, Meghan avrebbe creato il profilo @meghan quando ha lanciato il suo podcast Spotify. Una fonte ha detto a Page Six: «Meghan avrebbe dovuto andare in diretta su Insta ma ha cambiato idea poco prima di lanciare il suo podcast Archetypes, quindi ora è lì».