Il principe Harry torna a Buckingam Palace (senza Meghan): non incontrerà il re Carlo e gli altri reali. Il perché della scelta

Il principe Harry non ha intenzione di vedere re Carlo o il principe William quando tornerà in Gran Bretagna alla vigilia del primo anniversario della morte della regina. L'autore di «The Spare» non sarà accompagnato neanche dalla moglie Meghan Markle.

Il Duca di Sussex volerà dalla California a Londra per partecipare ad un evento di beneficenza per WellChild, per rendere omaggio ai giovani gravemente malati.