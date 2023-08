La principessa Charlotte è la bambina più ricca del mondo (e supera il fratello George): ecco quanto valgono i suoi look

La principessa Charlotte influenza la moda dal giorno in cui è nata. Da quando mamma Kate Middleton l’ha mostrata al mondo sulle scale della Lindo Wing del St. Mary Hospital di Londra, avvolta in una coperta bianca fatta a mano. Era una creazione di Gh Hurt & Son che dopo pochi minuti si sono visti piombare sul loro sito 100.000 utenti collegati da tutto il mondo. Lo scialle, fatto a mano di lana merino, costava circa 150 euro. Da allora Charlotte è diventata (senza volerlo) una influencer. Anzi di più. La secondogenita di Kate e William a 8 anni sarebbe la bambina più ricca del mondo, secondo una ricerca condotta da Electric Ride on Cars e riportata da The Mirror.