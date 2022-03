Marta Fascina, da addetta stampa del Milan alla carriera politica: ecco chi è la “non-moglie” di Silvio Berlusconi

Il 19 marzo 2022 si sono celebrate le non-nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. In una cornice intima a Villa Gernetto a Lesmo in Brianza, il Cavaliere e la sua compagna si sono giurati amore eterno (simbolicamente) di fronte a pochissimi invitati. Si perchè quello tra il leader di Forza italia e Marta è stato in realtà un giorno dedicato all'amore ma nulla di legale è stato firmato. Un modo per suggellare (almeno metaforicamente) un amore che va avanti da oltre due anni. «Per l’inizio della primavera faremo una grande festa - parola di Silvio - che sarà la celebrazione dell’amore tra Marta e me, la consacrazione della cosa più bella che mi sia capitata: l’unione con una donna insuperabile per grazia, sensibilità, bellezza», lo aveva annunciato così Silvio il suo terzo "matrimonio".

Il fidanzamento dei due era stato svelato con una foto pubblicata dal settimanale Chi: la coppia era a Villa Certosa, in Sardegna, mano nella mano. Da allora non si è più sentito parlare di Francesca Pascale con cui il Cav aveva ormai un rapporto turbolento. E anzi sembrerebbe che Berlusconi abbia lasciato la Pascale proprio per Marta.

Marta è incinta?

Marta ha conquistato il cuore di Silvio. «Mi ha fatto ricredere nell'amore». La deputata, classe 1990, nata a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria è riuscita a far capitolare Silvio Berlusconi diventando la non-moglie del leader di FI e ora il gossip la vede addirittura incinta. Se i rumors fossero confermati Silvio diventerebbe all'età di 86 anni papà per la sesta volta.

Chi è Marta Fascina?

Marta Fascina temperamento del sud nasce in Calabria ma cresce a Portici, in provincia di Napoli, dove si è trasferita con la sua famiglia, dove è stata eletta nel proporzionale. La comparsa (improvvisa) del suo nome nella lista di Forza Italia provocò non pochi malumori nel partito, soprattutto a livello regionale. Viene considerata comunque, anche all'interno di FI, una persona più discreta rispetto alla precedente compagna del Cavaliere, e proprio per questo motivo al momento sembrerebbe essere apprezzata dai figli dell'ex presidente del Consiglio. Marta si può considerare un’“anti-social”, infatti su i suoi profili pubblica pochissimi scatti, solamente contenuti riguardanti la politica e soprattutto del leader Silvio Berlusconi.

Gli studi

Terminate le scuole superiori vola a Roma, e qui si laurea in Lettere e Filosofia. Prima del suo ingresso nel mondo della politica Marta Fascina si è avvicinata al mondo del giornalismo, con una carriera brillante, seppur breve, collaborando con diverse testate nazionali. In seguito affianca la carriera lavorativa a un’altra passione, il calcio. Fascina inizia a lavorare come addetta stampa, diventando press officer and public relation specialist per la società di calcio AC Milan, Marta è infatti super tifosa rossonera e soprattutto da tempo una fan dell'ex premier. Chi la conosce giura che si è tatuata le iniziali di Silvo Berlusconi.

La carriera politica

La descrivono come una ragazza semplice ma sveglia, poco appariscente (anche se a Milano amava frequentare il jet set rossonero). La carriera politica è iniziata da poco, solamente nel 2018, con la candidatura nelle liste di Forza Italia per la Camera. Viene eletta deputato nella circoscrizione Campania 1. Attualmente è anche segretario della commissione Difesa di Montecitorio e responsabile Sicurezza del gruppo di Forza Italia.

Vita privata

Della vita sentimentale della Fascina non si sapeva molto fino a poco tempo fa, quanto è finita sotto i riflettori per la sua presunta relazione con Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia. Durante l’emergenza sanitaria i due hanno trascorso il lockdown a Nizza, dove sono stati fotografati più volte insieme. E da allora non si sono mai lasciati. Ora le non-nozze e la presunta gravidanza.