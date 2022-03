Berlusconi e il non matrimonio con Marta Fascina a Villa Gernetto

È iniziato, nella piccola cappella di Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza, il "matrimonio simbolico" di Silvio Berlusconi con la parlamentare Marta Fascina. Completo di Armani blu con un mughetto all'occhiello per il Cavaliere, mentre Marta Fascina indossa un abito bianco in pizzo francese, con corpetto, mezzo colletto e scollatura casta a V, oltre ad un ampio strascico bianco creato dallo stilista Antonio Riva. Di mughetto anche il bouquet, in pendant con l'occhiello di Berlusconi. Presenti il fratello Paolo e i figli del Cavaliere Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti, mentre è assente il secondogenito Pier Silvio, il quale in questo periodo preferisce tenersi lontano da eventi troppo affollati per paura del contagio da Covid.