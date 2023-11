Ucraina-Italia, il rigore per il fallo di Cristante su Mudryk c'era? Il Var poteva intervenire? Ecco perché ci è andata bene

La sfida tra Ucraina e Italia ha vissuto il suo momento di maggior tensione al 93°: Mudryk cade in area a contatto con Cristante, ma l'arbitro Gil Manzano fa proseguire, senza intervento del Var. Gli azzurri tirano un sospiro di sollievo e volano all'Europeo. L'episodio però ha fatto discutere perché il contatto tra i due sembra effettivamente esercito. L'esterno offensivo di proprietà del Chelsea anticipa nettamente il centrocampista della Roma che con la gamba destra tocca l'avversario. Mudryk, seppur in corsa e in precario equilibrio, accentua un po' il "volo" in fase di caduta traendo forse in inganno il direttore di gara.