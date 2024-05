Eurovision 2024, i superfavoriti di questa sera: la scaletta della Semifinale

Ne rimarranno solo dieci. Tanti quanti gli ultimi pass disponibili per partecipare alla finalissima di sabato. A contenderseli, stasera, durante la seconda delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2024 (diretta su Rai2 dalle 21 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi - il primo appuntamento martedì ha totalizzato il 9,5% di share pari a 1,9 milioi di spettatori), saranno - in ordine di scaletta - la maltese Sarah Bonnici con Loop, l’albanese Besa con Titan, la greca Marina Satti con Zari, lo svizzero Nemo con The Code, la ceca Aiko con Pedestal, l’austriaca Kaleen con We Will Rave, la danese Saba con Sand, gli armeni Ladaniva con Jako, il lettone Dons con Hollow, gli spagnoli Megara (che però rappresentano San Marino) con 11:11, la georgiana Nutsa Buzaladze con Firefighter, il belga Mustii con Before the Party’s Over, gli estoni 5miinust e Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi, l’israeliana Eden Golan con Hurricane, i norvegesi Gåte con Ulveham, l’olandese Joost Klein con Europapa. Fuori gara si esibiranno anche i finalisti di diritto di Francia (Slimane con Mon amour) e Spagna (Nebulossa con Zorra), oltre alla “nostra” Angelina Mango con La noia. Ma chi sono i favoriti, tra i sedici concorrenti in gara stasera, per staccare gli ultimi dieci pass per la finale dell’Eurovision Song Contest?

Eurovision 2024, seconda semifinale: canta Angelina Mango. Scaletta, ospiti e dove vedere la puntata di questa sera

Eurovision 2024, i superfavoriti

I bookmakers considerano come praticamente già qualificati l’olandese Joost Klein, lo svizzero Nemo, la greca Marina Satti, gli armeni Ladaniva: per loro l’esibizione sarà giusto una formalità.

Non dovrebbe incontrare difficoltà neppure l’israeliana Eden Golan, nonostante ieri alle prove generali la sua esibizione sia stata messa a dura prova da fischi e “buuu!” da parte della platea (qualcuno ha urlato anche “Free Palestine!”). La partecipazione di Israele al concorso ha sollevato non poche polemiche, ma nonostante ciò il videoclip ufficiale di Hurricane ha totalizzato su YouTube in un mese oltre 5,6 milioni di visualizzazioni.

Angelina Mango all'Eurovision 2024, chi è la cantante? I sondaggi sulla competizione, età, genitori, la morte del padre, il fidanzato e i look

A meno di clamorosi colpi di scena dovrebbero accedere alla finale anche i norvegesi Gåte e la georgiana Nutsa Buzaladze. Più staccati, nelle quote dei bookmakers, i sammarinese Megara, la danese Saba e l’albanese Besa. Sarà invece tutta in salita, secondo gli scommettitori, la strada che dovranno percorrere la maltese Sarah Bonnici e il lettone Dons per raggiungere la qualificazione: il portale Eurovision World, che aggrega le quotazioni delle principali agenzie di scommesse, gli assegna rispettivamente appena il 23 e il 20% di chance di passare il turno.