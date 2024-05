Alessandra Celentano: «Mara Maionchi? Ha fatto bene a dire a Tiziano Ferro di dimagrire: se sei un artista non basta curare solo la voce»

Dopo le dichiarazioni di Mara Maionchi durante l'intervista a Belve dove ha spiegato che si sarebbe aspettata maggiore riconoscenza da Tiziano Ferro, c'è stato un botta e risposta tra il cantante e Mara che spoiler, non è finita rose e fiori. La questione si è spostata poi sulle parole della produttrice discografica che, secondo un articolo sul sito MowMag, lo avrebbe esortato a dimagrire. «Penso di avergli dato dei consigli giusti, poi le canzoni sono quelle che contano - ha sottolineato -. In più lo spettacolo ha qualche esigenza, anche se non è d'obbligo. Ma aiuta essere più magri». Anche Alessandra Celentano, coach di Amici, si dice d'accordo con Mara Maionchi che secondo lei avrebbe agito con le migliori intenzioni.

Il pensiero di Alessandra Celentano

«Che cosa ho pensato di Mara Maionchi, che aveva detto a un giovane Tiziano Ferro di dimagrire? - ha spiegato Alessandra Celentano a Chi -. Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento: se devi fare l’artista devi curare tutto, non solo la voce o l’arrangiamento, sei tu in prima linea e, come ho detto, devi mirare alla perfezione.

E poi è una questione di salute. Senza contare che il mondo dello spettacolo è duro: i ragazzi oggi pensano di fare tre video su TikTok e di essere arrivati».

«Con certi mezzi magari arriva la popolarità, arriva la ricchezza, arriva il successo - ha aggiunto Alessandra Celentano -. Ma se vuoi fare qualcosa di spessore, la gavetta ci vuole, altrimenti non hai la consapevolezza di chi sei. Se arrivi subito al successo, altrettanto in fretta rischi di cadere, abbiamo visto tante derive depressive».