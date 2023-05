Maltempo Emilia Romagna, Laura Pausini e la “sua” Romagna alluvionata: «In ansia per familiari e amici» Appello alle istituzioni

La "sua" Romagna è sott'acqua e piange vittime e danni immensi: Laura Pausini, cresciuta a Solarolo, nella "bassa" faentina (Ravenna) allagata dalle acque del fiume Senio, scrive un appello per le istituzioni che ormai da 48 ore stanno lavorando senza sosta per salvare vite: «Questa mattina - scrive in un tweet la cantante che abita nei pressi di Castel Bolognese, a monte della via Emilia, in una zona collinare risparmiata dall'allovione e che ha studiato all'istituto d'arte di Faenza - mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono li e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forli (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati). A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno».

«Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana», continua.