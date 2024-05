Josè Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo: «Gioco nell'Inter e sogno di diventare un calciatore. Mio padre? Mi sostiene in tutto»

Sanremo lo ha seguito dalla platea in prima fila. L'Eurovision 2024, invece, lo sta raccontando in diretta in un podcast di Radioimmaginaria per RaiPlay Sound. José Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, a 15 anni ha già le idee molto chiare. Lo racconta a Vanity Fair.

Il sogno del calcio

Le sue passioni? «Prima vengono lo studio, il calcio e gli amici, poi i social: nel tempo libero mi diverto usandoli. Per esempio, su TikTok ho creato un format sulla musica, Talking with José, proprio perché ne sono un vero appassionato». Ama la musica ,ma tra 10 anni si vede «su un campo da calcio, in uno stadio bellissimo, con un sacco di gente che tifa per me e anche contro di me, perché questo è lo spirito dello sport. Gioco nell’Inter come portiere, e il mio sogno è quello di dedicare la mia vita al calcio».

D'altronde si chiama come José Mourinho. «Quando mia mamma era incinta, era in aereo con papà e, davanti a loro, era seduto proprio Mourinho - racconta - Mio padre, da fan sfegatato, si è alzato, è andato a salutarlo e a fargli i complimenti, poi è tornato da mamma e le ha detto solennemente: “Nostro figlio si chiamerà come lui”. Lei, all’inizio, non era tanto d’accordo, ma papà è riuscito a convincerla».

I genitori famosi

Il padre Amadeus «è un papà normalissimo, come tutti gli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mi sostiene e io sostengo lui: abbiamo un bellissimo rapporto. Mia madre è più severa, soprattutto nello studio è molto esigente. Ha messo in secondo piano la sua carriera proprio per stare accanto a me, e le sono molto grato. Entrambi, comunque, sono i classici genitori moderni, aperti e disponibili al dialogo».