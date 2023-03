Laura Pausini torna a Ostia, il nuovo video sul Pontile a 30 anni dal successo de “La Solitudine”

ll Pontile di Ostia, uno dei simboli del mare di Roma, le ha portato fortuna e così lunedì mattina Laura Pausini è tornata nel luogo dove 30 anni fa girò il video clip de La Solitudine, il brano che la consacrò tra le migliori artiste italiane al mondo, facendole vincere la sezione Novità al festival di Sanremo del 1993, per cantare il suo ultimo successo: Un buon inizio.

Laura Pausini torna a Ostia, il collegamento con Fiorello



Sorpresi i suoi fan che non si aspettavano di vederla camminare ed esibirsi sul Pontile. L'esibizione dell'artista è stata lanciata da Fiorello nel corso della trasmissione Viva Rai 2. «Tornare ad Ostia dove nel 93 avevo girato il video de La Solitudine e cantare Un buon inizio», ha scritto Laura Pausini sui suoi profili social. Poi l’annuncio del suo tour che la porterà in concerto al Palasport di Roma il 12 e 13 dicembre prossimi. Sui social si sono scatenati anche i fans. «Bello rivederti dopo 30 anni qui a Ostia – commentavano – sei sempre quella ragazzina che a 18 anni vinse il Festival di Sanremo».

Laura Pausini a Ostia, l'ultima volta nel 2019



In realtà Laura era tornata a respirare l’aria del Lido e a farsi fotografare tra le onde del mare di Ostia già nel 2019. «Sono tornata in un posto davvero speciale per me. L’ho visto per la prima volta 26 anni fa e mi ha portato grande fortuna», aveva scritto sui social a dicembre di quattro anni fa. A pochi giorni dalle nozze a sorpresa (il 22 marzo scorso) con il suo fidanzato storico nonché chitarrista e produttore discografico Paolo Carta, la Pausini è apparsa felice e raggiante.