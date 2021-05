Insulti, calci e sputi in aereo, la passeggera denunciata: «Io la vita me la godo...»

La donna che sull'aereo Ibiza-Bergamo ha sputata contro una passeggera, ha insultato e calciato alcune persone è tornata a parlare tramite i suoi canali social. La protagonista del video ripreso sul volo Ryanair è stata denunciata dalla polizia di frontiera ma continua a insistere di avere ragione.

La risposta su Instagram

Sul suo account Instagram la signora ha annunciato che denuncerà chi ha messo il video delle sue azioni sui social: «Le persone che hanno creato gruppi, hanno sponsorizzato o inviato ad altre persone il mio video sul volo al ritorno da Ibiza a Bergamo avranno conseguenze legali perché sta già indagando la Polizia postale» ha detto la donna e ha insistito «saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste perché comunque non è una cosa regolare».

«Ciao sfigati»

La donna infine si rivolge a chi l'ha filmata in maniera diretta, sbeffeggiandolo e accusandolo di non avere una vita: «Però la cosa che mi rammarica è il fatto che al rientro da Ibiza evidentemente quella persona o era troppo frustrata oppure troppo sfigata: evidentemente sarà una bruttissima persona, però alla fine io non mi nascondo dietro a un cellulare o a una tastiera, io la vita me la godo. Voi, guardate meno il cellulare. Ciao sfigati» conclude il messaggio sui social.

