Chi sono La Sad, la band emo-trap in gara al Festival di Sanremo 2024: i tre componenti e i testi delle canzoni

I La Sad sono tra i 27 big in gara annunciati da Amadeus domenica 3 dicembre che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il gruppo è formato da tre ragazzi che lavorano nel mondo della musica già da alcuni anni, anche se la loro presenza al Festival è senza dubbio una sorpresa. Sì, perché non ci vuole molto per capire come il loro stile (non solo per quanto riguarda l'abbigliamento) sia decisamente poco "sanremese".

Tra estetica punk, tematiche importanti e sonorità definite emo-trap, il trio dei La Sad rompe i cliché e potrebbe portare una certa dinamicità alla kermesse.

Vediamo allora chi sono e cosa aspettarci da loro a Sanremo 2024.

La Sad, chi è il trio in gara a Sanremo

Insieme dal 2021, La Sad nasce dall'incontro tra tra Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente ed Enrico Fonte, in arte Theø, Plant e Fiks. I tre giovani provengono da tre regioni diverse: Lombardia, Puglia e Veneto. Dopo le prime sperimentazioni insieme, i loro testi si sono fatti via via più introspettivi: tra i temi la sensazione di solitudine, la depressione, l'utilizzo di droghe e difficoltà relazionali.

Il loro album d'esordio - "Sto Nella Sad" - e i tour nei club risalgono al 2022. Il loro primo singolo Summersad è stato rielaborato 5 volte e la quarta versione è uscita nell'estate del 2023, mentre l'ultima versione appena qualche giorno fa, così come il singolo "Memoria", realizzato in collaborazione con il collettivo electro pop empolese Bnkr44. Questi ultimi non sono sconosciuti al pubblico sanremese: lo scorso anno si erano infatti esibiti insiem a Sethu, nela cover di "Charlie fa surf" dei Baustelle.

Chi è Theø (Matteo Botticini)

Matteo Botticini è probabilmente il membro del gruppo con alle spalle il percorso musicale più vario. Intorno al 2013 della band bresciana metalcore "Upon This Dawning" che firmò con l'etichetta americana Fearless pubblicando due dei loro tre album. La band di cui Theo era la voce ha condiviso il palco con band statunitensi molto note nel mondo metalcore come Underoath, Motionless in White, Blessthefall, Pierce the Veil e Asking Alexandria.

Dopodiché Matteo Botticini ha decisamente cambiato genere formando nel 2016 Danien & Theø, un duo trap italiano parte anche del collettivo ed etichetta Kvlto, formato con il videomaker Tommy Antonini e il produttore Sigi Gourmet. Nel 2017 esordiscono con l'album "Hollywood Season" mentre l'anno successivo pubblicano l'album "Dolce Vita". Poi l'incontro con Francesco Emanuele Clemente ed Enrico Fonte con il quale dà vita a La Sad.

Plant (Francesco Emanuele Clemente)

Francesco Emanuele nasce ad Altamura nel 1999 e molti lo indicavano come la nuova promessa del rap. Nel 2015 si fa conoscere con il suo primo Mixtape "Malpensiero", collaborando in seguito con il rapper Nerone e il celebre Bassi Maestro.

Fiks (Enrico Fonte)

Molteplici ruoli e talenti: "Fiks" è cantautore, produttore e videomaker. Originario di Riviera del Brenta, in provincia di Venezia, arriva dal mondo emo/trap e punk e negli anni ha già scritto e prodotto vari brani.