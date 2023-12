Emma, l'emozione per Sanremo sul palco del live di Torino: «È una grandissima emozione»

Lunedì 4 Dicembre 2023, 13:20

C'è anche Emma in gara al 74esimo Festival di Sanremo e domenica 3 dicembre l'artista ha condiviso tutta l'emozione con il suo pubblico, sul palco del suo live a Torino. Sta infatti andando avanti il Souvenir In Da Club, il tour con cui Emma presenta al pubblico in modo esclusivo i brani del nuovo album Souvenir. La cantautrice non poteva quindi non commentare la notizia durante il live, per la gioia dei suoi fan. «Stasera è un concerto particolare, è arrivata questa bellissima notizia. - dice Emma dal palco - Sono molto emozionata, infatti non so cosa dire. Devo ancora smaltire questa grande emozione di oggi, è stata una botta enorme e non c’è cosa più bella di poterlo dire da un palco, mentre sto portando avanti il tour. Questa è la cosa più incredibile! C’è ancora tanta musica, ve l’avevo detto che ero tornata. Ci vediamo a Sanremo».



