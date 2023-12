Sanremo 2024, Emma torna in gara al Festival: la sua emozione condivisa con i fan

Emma torna in gara al 74esimo Festival della Canzone Italiana e durante il suo concerto a Torino ha condiviso insieme al suo pubblico l’emozione per questa nuova avventura. Prima di vederla esibirsi sul palco del Festival di Sanremo 2024 , Emma continua il suo 'Souvenir in da club', il tour con cui presenta al pubblico in modo esclusivo i brani del nuovo album 'Souvenir'. Quello di Emma è un ritorno alle origini, in un luogo intimo e rock and roll in cui incontrare i propri fan per condividere tutte le emozioni e i colori del suo nuovo album. (LaPresse)