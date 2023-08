Champions League, Lazio con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic: pericoli e debolezze delle avversarie europee

L’urna di Montecarlo ha detto la sua e la Lazio può tirare un sospiro di sollievo. Nell'anno del ritorno in Champions League, la squadra di Sarri ha evitato big come i campioni in carica del Manchester City, il Paris Saint-Germain, il Real Madrid e il Bayern Monaco. I biancocelesti sono stati estratti nel gruppo E assieme a Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Un girone competitivo, ma nel quale non sarà un’utopia puntare a un passaggio agli ottavi di finale come successo nell’ultima partecipazione di tre stagioni fa con Simone Inzaghi.

Calciomercato ultime notizie oggi: Inter, contatti per Ndombele. Milan, frenata per Taremi. Atalanta, ufficiale Holm

Ecco gli avversari della Lazio nel girone E di Champions League

Nonostante in seconda fascia, la favorita del gruppo E sarà senza dubbio l’Atletico Madrid della vecchia conoscenza biancoceleste Simeone. Reduce da un roboante 7-0 nel derby minore contro il Rayo Vallecano, i Colchoneros sono la squadra da battere grazie a una rosa di grande qualità e duttilità. Tra i pali del 3-5-2 del Cholo c’è il solito Oblak. La difesa ha acquistato l’esperienza di Azpilicueta assieme ai veterani Savic e Gimenez (ora infortunato) ed Hermoso. A centrocampo sulla fascia destra si alternano il tuttofare Llorente e l'ex Udinese Molina. In mezzo ruotano Barrios, De Paul, capitan Koke, Witsel e Lemar, mentre a sinistra c’è l’attaccante aggiunto Carrasco e Javi Galan come riserva. Davanti infince c’è l’imbarazzo della scelta: Griezmann e Depay sono i titolari, incalzati da Correa e Morata, senza dimenticare Joao Felix che però è in uscita. L’ultimo precedente contro l’Atletico non è stato il massimo, visto che ai sedicesimi di Europa League del 2011/12 il Cholo vinse sia andata che ritorno.

Feyenoord e Celtic sono due pericoli e i precedenti non aiutano

Gli altri due club sfidanti sono due vecchie conoscenze per la Lazio negli ultimi anni in Europa e con entrambi non è andata benissimo. Uno è ilcampione d’Olanda (per questo testa di serie) che la passata stagione ha eliminato i biancocelesti dall’Europa League all’ultima giornata del girone. La squadra di Arnefa dell’intensità il suo punto di forza e come armi principali ha il centravanti(autore del gol vittoria contro la Lazio) e i due centrocampisti, quest’ultimo seguito dafino a poche settimane fa. Anche gli ultimi incroci colnel girone di Europa League non andarono benissimo nel 2019-20, visto che arrivarono due sconfitte per l’allora squadra di. Tra i giocatori allenati dall’ex Liverpool Brendanvanno tenuti d’occhio i due connazionali di Kamada,. Entrambi compongono una colonia asiatica di sei calciatori tra i biancoverdi di Glasgow. Attenzione anche ai centrocampisti, mentre tra i pali c’è un veterano come Joe