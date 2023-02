Kingdom Choir, età, vita privata e carriera. Chi è la band che canta con Marco Mengoni da favorito di Sanremo

Marco Mengoni canta con Kingdom Choir la canzone «Let it be» (The Beatles). Il cantante è il favorito per la vittoria finale e dopo aver stupito con la sua canzone è pronto per la serata cover.



Chi sono i Kingdom Choir

Si tratta di un coro gospel tra i più conosciuti e apprezzati al mondo, che si è esibito anche al Royal Wedding, il matrimonio reale tra il principe Harry e Meghan Markle. Con Marco Mengoni questa sera una versione inedita del successo dei Beatles Let it be.





Il Kingdom Choir, composto da circa 30 cantanti, è nato nel 1994 grazie alla direttrice d’orchestra Karen Gibson. Prima dell’esibizione al Royal Wedding, il coro aveva tenuto concerti solo davanti a poche centinaia di persone. Poi il grande successo che li ha portati ad esibirsi, tra le altre cose, anche alla Union Chapel di Londra. “Il coro crede nell’amore e nel potere della musica e siamo eccitati di poter portare questi ideali su questo disco per i fan in tutto il mondo”, ha affermato Nicola Tuer della Sony Music UK.