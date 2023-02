Quartetto Flegreo, età, vita privata e carriera. Chi sono i musicisti scelti da Leo Gassman e Edoardo Bennato per la serata cover

Il Quartetto Flegreo salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023 insieme ad Edoardo Bennato, artista con cui collabora dal 2011 nell’ambito della musica leggera, nella serata dei duetti. La band è stata scelta da Leo Gassman per interpretare un medley del cantautore italiano.



Chi è il Quartetto Flegreo

Il complesso è formato da Simona Sorrentino e Fabiana Sirigu (primo e secondo violino), Luigi Tufano alla viola e Marco Pescosolido al violoncello. L’ensanble non ha account sui social network ma ha un canale Youtube dove condivide i video delle proprie esibizioni.

La più nota del quartetto è senza dubbio Simona, attiva sia come solista che in formazioni da camera e in orchestra. Dopo essersi laureata in violino al Conservatorio di Napoli, ha iniziato a collaborare con diverse orchestre nell’ambito della musica classica. Per quanto riguarda la musica house, esegue performance live con il violino elettrico su dj set in diversi locali prestigiosi in Italia e all’estero, lavorando con dj del calibro di Tony Humpries, Roger Sanchez, Albertino, Natalia Dolgova, Mirko Coppola e Andrea T Mendoza.

Nel 2013/2014 è stata impegnata nel tour Con Voi con l’artista Claudio Baglioni e nel tour teatrale Sono in zona con il comico Alessandro Siani. Nel 2015 ha invece partecipato al programma televisivo L’anno che verrà in onda su Rai Uno. Tra le altre collaborazioni che vanta vi sono quelle con Eugenio Bennato, Lucio Dalla, Massimo Ranieri e Sal da Vinci.