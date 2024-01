Kate Middleton e l'intervento all'addome, la preoccupazione di Re Carlo: «Non vuole che ci siano pressioni»

Kate Middleton avrà a disposizione tutto il tempo di cui ha bisogno per ristabilirsi. «Nessuno vuole mettere pressione», ha detto Robert Hardman, biografo di Re Carlo, a Newsweek. Il suo sarà un lungo periodo di stop, probabilmente lungo tre mesi. Quel che è certo è che resterà lontana dalle scene pubbliche fino a Pasqua. L’intervento chirurgico all’addome - alla quale si è sottoposta martedì presso la London Clinic - è riuscito «con successo». Adesso però resterà due settimane a casa, poi proseguirà la convalescenza a casa.

La preoccupazione di Re Carlo

«Re Carlo è un grande sostenitore di Kate, pensa sia una risorsa fondamentale per la Corona - ha detto l’autore di "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy" - Credo che non ci sia nessun altro preoccupato come lui, ad eccezione del principe William. Preoccupazione sì, ma non allarme: sarà senz’altro dell’opinione che la principessa debba tornare ai suoi doveri istituzionali solo quando si sentirà di farlo. I media non devono alimentare false aspettative, come l’idea di rivederla a Pasqua».

Kate Middleton, l'ipotesi diverticolite acuta e la strategia dei reali. Regno Unito in allarme per la principessa

La novità dei comunicati

Hardman sottolinea anche una novità rispetto al passato: i comunicati della Royal Family, anche su aspetti legati alla salute della famiglia, sono più dettagliati.

Lo era stato anche quello sull'intervento alla prostata al quale si sottoporrà Carlo. «Come Harry e William hanno parlato a lungo di salute mentale, anche Carlo adesso ha normalizzato il suo problema. Un problema che hanno molti uomini. E il re, parlandone, può incentivare controlli e prevenzione».